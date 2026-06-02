$72.5684.61

Президент Абхазии примет участие в ПМЭФ

ТАСС

Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках которого планируется подписание соглашений.

Президент Абхазии примет участие в ПМЭФ
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций. В ходе ПМЭФ предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.