Президент Абхазии примет участие в ПМЭФ
Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках которого планируется подписание соглашений.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций. В ходе ПМЭФ предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.