Состав участников Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Дмитриев назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

Глава РФПИ отметил, что мероприятие проходит в очень важное время, «когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу». По его словам, форум объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства идти вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям.

Дмитриев подчеркнул, что это отличает ПМЭФ от глобалистских форумов, таких как Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе и других, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в продвигаемой ими идеологии.