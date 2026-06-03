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Дмитриев похвалил состав участников ПМЭФ

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Состав участников Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Дмитриев похвалил состав участников ПМЭФ
© Global Look Press

Дмитриев назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

Глава РФПИ отметил, что мероприятие проходит в очень важное время, «когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу». По его словам, форум объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства идти вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям.

Дмитриев подчеркнул, что это отличает ПМЭФ от глобалистских форумов, таких как Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе и других, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в продвигаемой ими идеологии.