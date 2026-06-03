У участников и гостей ПМЭФ появится ИИ-помощник

На ПМЭФ-2026 участники смогут оценить возможности генеративного искусственного интеллекта. В официальном боте Фонда Росконгресс появится умное мини-приложение на базе нейросети «ГигаЧат». Разработчики интегрируют ИИ в существующий сервис, существенно расширив его функционал.

Новый ИИ-помощник сможет отвечать на вопросы о форуме, помогать с навигацией по деловой и культурной программам, а также по территории проведения мероприятия. Пользователю будет достаточно сформулировать запрос в свободной форме — «ГигаЧат» распознает его смысл, составит персональное расписание, проложит маршрут или поможет найти итоги интересующей сессии.

«Вместе с Фондом Росконгресс мы укрепляем наше сотрудничество и ставим современные технологии на службу нетворкингу и живому человеческому общению. Наша задача – свести к минимуму рутину и монотонную работу. Участникам не придется отвлекаться на технические детали – освободившееся время они смогут посвятить встречам и решениям, которые формируют будущее уже сегодня. ПМЭФ важен для всей страны: форум ежегодно генерирует тысячи новостей и экспертных мнений, в которых порой непросто ориентироваться даже профессионалам. Мы хотим, чтобы каждый человек мог быстро понять, какие события и решения имеют значение именно для него. ГигаЧат поможет сделать эту информацию более доступной и понятной», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Параллельно с запуском сервиса для участников форума возможности «ГигаЧата» станут доступны и широкой аудитории. На время проведения ПМЭФ в ГигаЧате появится специальный раздел «Актуальное», который поможет ориентироваться в информационной повестке форума и станет персональным гидом по его ключевым событиям.

«Сотрудничество предполагает внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта на ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс. Мы планируем совместно разрабатывать новые решения, повышать эффективность рабочих процессов и автоматизировать рутинные операции, создавая дополнительные возможности как для участников мероприятий, так и для сотрудников фонда», — заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На основе выступлений и материалов с площадок форума «ГигаЧат» сможет отвечать на вопросы пользователей по самым разным темам: от перспектив развития отдельных отраслей до влияния обсуждаемых решений на экономику и повседневную жизнь. В разделе будут автоматически формироваться актуальные темы на основе наиболее обсуждаемых событий и новостей форума.

Кроме того, возможности ГигаЧата будут интегрированы в информационные сервисы партнеров форума.