Пекин обратился к руководству Евросоюза с предупреждением о недопустимости санкций против китайских товаров. Подобная прямота и тон заявления нехарактерны для Китая, что может свидетельствовать о глубоких процессах в глобальной экономике, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico и The Wall Street Journal.

Западные СМИ уже называют ситуацию «китайский шок 2.0», призывая ограничить ввоз электромобилей, электроники, аккумуляторов, стали и химикатов из КНР. По данным Министерства торговой политики ЕС, диспропорция в торговле с Китаем по итогам прошлого года составила 360 миллиардов евро в пользу Пекина (годом ранее — 312 миллиардов).

Европейские производители продали в Китай товаров на 213 миллиардов евро, а китайский импорт превысил 519 миллиардов. Основные статьи поставок из КНР — электроника и электромобили (186 млрд евро), машиностроение (120 млрд), органическая химия (38 млрд), автомобили (33 млрд). Крупнейшими покупателями китайских товаров в ЕС стали Польша, Чехия и Венгрия.

В Еврокомиссии активно обсуждается введение заградительных пошлин. К обострению призывают Франция, Италия, Нидерланды и Литва, тогда как Испания и Германия выступают за переговоры.

7 апреля вступило в силу постановление Госсовета КНР, разрешающее сбор данных и расследования по фактам дискриминации китайской продукции, а также использование средств нацрезерва для защиты поставщиков. Запрещен несанкционированный аудит китайских компаний.

Ранее, в декабре 2023 года, Еврокомиссия приняла механизм ACI для противодействия экономическому принуждению, который разрабатывался с учетом разногласий с США и Китаем. Однако позже ЕС подписал с Вашингтоном дискриминационное для своих производителей торговое соглашение. По мнению аналитиков, снизить напряженность в назревающем конфликте могла бы помочь Москва.