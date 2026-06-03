Редкий компьютер Apple на ПМЭФ оценили в 35 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) выставили на продажу редкий компьютер Apple конца 1970-х годов. Стоимость Apple II составила 35 млн руб., сообщает Telegram-канал Mash Money.

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Экспонат стал главным объектом выставки «Архив времени», организованной галереей Stargift в рамках форума. Отмечается, что это компьютер Apple II, который сооснователь компании Стив Джобс лично подарил Аллану Алкорну, своему другу и одному из наиболее известных разработчиков ранней индустрии видеоигр и создателю Pong.

Помимо исторического компьютера, посетителям выставки представлены и другие коллекционные артефакты. Среди них минералогическая коллекция с автографом Ивана Губкина, архивные материалы Петра Чайковского, а также ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.

Apple II — первый персональный компьютер, который серийно выпускала компания Apple с 1977 по 1990 годы. Он стал преемником Apple I, который не производили массово. Всего выпустили от 5 до 6 млн компьютеров. Начальная розничная цена компьютера составляла $1298 в модификации с 4 КБ оперативной памяти, либо $2638 за модель с 48 КБ ОЗУ.

В Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026).