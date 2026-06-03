Названа стоимость обеда на ПМЭФ

Обед в ресторане «Форум» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), стоит 7900 рублей. Об этом с ПМЭФ-2026 сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостям форума предлагают комплексный обед, включающий закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. В частности, среди вариантов закусок представлены карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, мини-рулеты из цукини с лососем шеф-посола, а также вегетарианские позиции.

На горячее можно выбрать филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле или утиную грудку с кремом из пастернака и вишневым соусом.

Согласно данным СМИ, стоимость комплексного обеда по сравнению с прошлым годом выросла. На ПМЭФ-2025 стоимость сета составляла 6500 рублей.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.