МИД РФ предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

По данным портала РИА Новости, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Армения должна осознанно определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отдавая себе отчет во всех вытекающих последствиях.

В ходе комментариев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме он подчеркнул, что Ереван должен четко понимать как преимущества, так и риски, связанные с выбранным вектором развития.

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Весной 2025 года в Армении был утвержден закон, фиксирующий намерение республики подать заявку на вступление в Европейский союз, несмотря на то, что Брюссель официально не выдвигал стране соответствующего предложения. При этом армянский премьер-министр отмечал, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕС и ЕАЭС, однако намерен гармонизировать свою политику с интересами обоих объединений до тех пор, пока такая возможность сохранится.