Доллар будет дорожать: причины, последствия и выгода для РФ

Курс доллара в первые дни июня поднялся почти на 2%, до 73 рублей, и эксперты ждут дальнейшего ослабления рубля, пишут «Известия». По их прогнозам, летом американская валюта будет стоить в среднем 78 рублей, а к концу года может приблизиться к 84.

Давление на рубль усиливают несколько факторов. Экспортеры завершили майские налоговые выплаты и сократили продажу валютной выручки, а Минфин, наоборот, наращивает закупки на рынке в рамках бюджетного правила. Одновременно ЦБ начал снижать ключевую ставку, что делает рублевые активы менее привлекательными. Свою роль играет и сезон отпусков: россияне активно покупают валюту перед поездками.

По оценке экспертов, к концу июня доллар закрепится в диапазоне 73–78 рублей. Более мягкий сценарий — 71–74 рубля — возможен при отсутствии новых санкций и сохранении текущих объемов экспортной выручки. Более радикальный прогноз предполагает курс 85–95 рублей на лето.

Во втором полугодии доллар может подняться до 82–88 рублей, а к декабрю — до 88–93. Серди основных рисков — снижение нефтяных цен, прекращение продаж валюты со стороны ЦБ, смягчение денежно-кредитной политики и возможные новые санкции.

Как поясняют эксперты, ослабление рубля выгодно бюджету: растет рублевая выручка экспортеров и налоговые поступления. Отмечается, что каждый рубль ослабления сверх заложенного в бюджет уровня (81,5 рубля за доллар) приносит казне 100–150 миллиардов рублей в месяц.