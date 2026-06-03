Назван самый дорогой мерч ПМЭФ

Самым дорогим фирменным сувениром на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась толстовка за 9,3 тысячи рублей. Об этом рассказала сотрудница сувенирного магазина, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Гостям форума также предложили приобрести футболки за 4,7 тысячи рублей, бейсболки за 3 тысячи, носки за 800 рублей и другие элементы гардероба.

Также в сувенирном магазине ПМЭФ были представлены брелоки (650 рублей), блокноты (1600 рублей) и значки (800 рублей).

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.