На ПМЭФ призвали к «водному перемирию»

Россия могла бы стать инициатором «водного перемирия». С такой идеей в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития» Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

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На сессии обсуждались вопросы развития сферы водных ресурсов.

«Я хотел бы, как посол Организации Объединенных Наций (ООН), олимпийский чемпион, который многое, как я думаю, понимает, что происходит сегодня в мире — он настолько хрупкий, что необходимо сегодня объявить "водное перемирие". Так бывает в природе: когда приходит беда в виде засухи, жары, то все звери приходят на водопой и стараются не конфликтовать в этот момент. Мне кажется, Россия может инициировать сегодня это», — заявил Фетисов.

Он добавил, что для этого в стране есть и ресурсы, и научная база, и экспертное сообщество.

Ранее на ПМЭФ специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди заявила, что проблему водных ресурсов нужно рассматривать в качестве приоритета в рамках экономического развития стран. Она призвала воспринимать воду как источник жизни на Земле.