Трамп дал прогноз по ценам на нефть

Цена на нефть на мировых рынках прекратит расти.

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Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим низких цен на бензин, понимаете? У меня это получалось. Я снизил цену до $1,85 за галлон (3,785 литра - прим. ТАСС) <...> как раз перед началом войны [с Ираном]", - сказал он в интервью газете The New York Post.

По мнению американского лидера, цена на нефть вернется к показателю, который фиксировался до войны с Ираном, "как только этот [конфликт] завершится".

"Кстати, она уже значительно снизилась. Я видел, на днях она была $98 за баррель. Все говорили, что цена будет $300, $400 за баррель, а она составляет $98 за баррель, но это не такая уж большая цена, если учесть возможность того, что у них (Ирана - прим. ТАСС) может появиться ядерное оружие", - добавил глава государства.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE в среду поднималась выше $98 за баррель впервые с 28 мая текущего года. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 2,25%, до $95,87 за баррель.