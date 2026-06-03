Танкеры встали в очередь у закрытого Ормуза

Некоторые судовладельцы перегоняют танкеры ближе к Персидскому заливу, рассчитывая на высокие ставки в случае скорого открытия Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Представитель компании Capital Maritime & Trading Corp. Евангелос Маринакис заявил на форуме в Афинах, что его фирма выводит танкеры в район у побережья Индии и Восточной Африки — в 3–5 днях хода от пролива. По информации источника, аналогично поступает как минимум еще один греческий владелец.

Однако это риск, отмечают эксперты. Пока пролив закрыт, суда простаивают без груза и не приносят доход. Если бы они работали в Мексиканском заливе США, то зарабатывали бы около 100 тысяч долларов в сутки, говорится в материале.

Сроки нормализации судоходства остаются неясными. Даже в случае мирного соглашения потребуются гарантии безопасности, указывают эксперты. На прошлой неделе Оман предупредил суда о возможных минах в своих водах.

Некоторые операторы продолжают рискованные рейсы. Многие танкеры идут с выключенными сигналами AIS. Другие суда проходят через воды Ирана по специальным разрешениям с оплатой сборов. Маринакис заявил, что предпочел бы платить пошлину за проход, чем мириться с закрытым проливом.

По данным Bloomberg, у саудовской Bahri не менее шести супертанкеров ждут уже больше месяца. Frontline насчитал около 55 судов в режиме ожидания.