ЦБ повысил курс доллара на 5 июня

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 5 июня 2026 года.

Курс доллара увеличился до 74,29 рубля, тогда как 4 июня он составлял 73,34 рубля. Курс евро составил 86,27 рубля, ранее он был 85,12 рубля. Курс юаня вырос с 10,82 рубля до 10,95 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 10 по 14 апреля, ожидали , что курс доллара к рублю на 2026 год составит 81,2 рубля за доллар, на 2027 год – 89 рубля за доллар, на 2028 год – 96,3 рубля за доллар.

За апрель рубль укрепился до 74,88 рубля за доллар и до 10,95 рубля за юань, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Помимо этого, в прошлом месяце снизилась волатильность валютного рынка после роста в марте. Так, диапазоны колебаний курсов основных иностранных валют сузились до 7,7% по юаню и 8,9% по доллару.

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