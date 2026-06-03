Евросоюз нарастил импорт СПГ из России

Страны Евросоюза в мае на 21% нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

По данным Bruegel, поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений (с 2019 года), составили 2,459 млрд кубометров.

Вместе с тем, в апреле, на фоне санкций со стороны ЕС, импорт по сравнению с мартом снизился на 11,8%. В мае импорт снова вырос — на 21%, до 2,267 млрд кубометров.

Журналисты подчеркнули, что поставки СПГ из стран Ближнего Востока в мае были нулевыми на фоне приостановки производства в Катаре.

Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в мае составил 7,098 млрд кубометров (снижение на 14%), в январе-мае составил 39,056 млрд кубометров (рост на 10%).

Ранее сообщалось, что мир оказался на грани экономической катастрофы на фоне сокращения поставок СПГ из Персидского залива.

По прогнозу аналитиков, импортеры в ближайшее время будут вынуждены покупать СПГ по сверхвысоким ценам, переходить на другие энергоресурсы или сокращать потребление газа.