Рубио заявил о подготовке новых санкций против России

Администрация США готовит законопроект о новых санкциях против России. Об этом 3 июня сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, управление юрисконсульта Белого дома совместно с офисом сенатора Линдси Грэма на межведомственном уровне прорабатывает детали документа и согласовывает положения, которые были бы приемлемы для администрации. Президент Дональд Трамп уже дал свое согласие на эту работу, добавил Рубио.

Он уточнил, что сейчас ведется согласование формулировок, при этом санкционная политика остается в силе, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. Сенатор Грэм, как утверждается, сообщает о широкой двухпартийной поддержке проекта и его близости к принятию.

До этого госсекретарь США говорил конгрессменам о приверженности Вашингтона антироссийским санкциям и желании прекратить продление лицензий на поставки российской нефти.