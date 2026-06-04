Каких роботов представили на ПМЭФ

Роботы стали неотъемлемой частью атмосферы экономического форума в Петербурге. Если еще десять лет назад одна машина собирала вокруг себя толпы с фотоаппаратами, то сегодня, чтобы удивить гостей ПМЭФ, нужно хорошенько постараться. Разберемся, какие технологии представили участникам форума в этом году, вызвали ли они восторженное "вау!", а заодно вспомним, какими технологическими новинками форум удивлял в прошлые годы.

В "нулевой" день сразу при входе в "Экспоцентр" гостей встретила забавная парочка. Два нарядных андроида - миниатюрная балерина с брендовой сумочкой через плечо и ее кавалер в деловом костюме вальяжно расхаживали по холлу между стендами, с самого утра задав тон форуму. Механические участники форума не скупились на воздушные поцелуи и эмоции. "Я робот, а не спикер. Но в целом разницы на форуме мало!" - говорил гостям роботизированный мужчина.

Умиление у всех участников форума вызвала, робособака, которую ласково окрестили Дусей. Механический щенок прогуливался по улице напротив "Экспоцентра". Дуся охотно подавала лапу, виляла хвостиком, когда ее "чесали" за ушком, разве что прыгать не научилась. Впрочем, это вовсе не помешало ей собрать вокруг себя восторженных зрителей.

А вот сородич Дуси - обитающий на стенде "Территория инноваций" робопес Гошик прыгать научился, да еще как. Механический пес исполнял всевозможные кульбиты - прыгал на гостей, вставал на задние лапки и крутился. Рядом с ним спокойно сидел "большой Гошик" - робопес Боря.

"Первого так назвали так потому что модель изнавально называется Unitree GO2, а второй у нас B1 - для нас Боря, - рассказал "РГ" руководитель по развитию дилерской сети компании Trilogic Алексей Махин.

Часто современные гуманоидные системы выполняют развлекательные функции, но они способны решать и практические задачи. Например, использоваться для обучения школьников программированию и основам бионики. Кроме того, эти роботы могут использоваться для переноски грузов. Пока что небольших - до 8 кг, но возможность такая есть, добавил специалист.

Помимо робопсов, на ПМЭФ-2026 компания Trilogic представила два гуманоидных робота модели R1 и G1.

Имя андроиду решили не давать. "Сейчас у каждого робота имя есть, поэтому мы решили выделиться, и у нас просто робот", - смеется Андрей Штанев, руководитель разработки.

Одной из наиболее заметных разработок стала система дистанционного управления через VR-шлем. Технология позволяет оператору видеть окружающую среду глазами робота и удаленно выполнять разные действия. Что интересно, при этом оператору и роботу совсем не обязательно находиться рядом, как на форуме - используя VR-очки и перчатки-контроллеры человек способен управлять из Москвы устройством, находящимся, например, в Петербурге. "Робот способен полностью копировать движение рук. Для чего это нужно? Например, оператор в еле робота делает какие-то бытовые вещи. Эти данные записываются и затем можно обучить нейросеть, которая убдет повторять выученные действия. Эта технология пока еще не готова к стопроцентному внедрению, но постепенно развивается", - отметил разработчик.

Представленные образцы являются демонстрационными экземплярами, но при этом все модели уже доступны для приобретения и дальнейшего программирования под конкретные задачи заказчиков.

Калужская область представила на экономическом форуме в Петербурге ряд технологических разработок, среди которых антропоморфный робот "Айнет". По словам разработчиков, андроид, выполненный в образе фигуристой девушки, способен выполнять широкий спектр задач: работать кладовщиком, распознавать различные объекты, перемещать грузы. Это делает разработку перспективной для использования как в промышленности, так и сервисной сфере. На ПМЭФ "Айнет" презентовала новинки автопрома, собрав вокруг себя главным образом мужчин - то ли тема авто, то ли сама "девушка" заинтересовала.

Как роботы покоряли ПМЭФ

Собственно, эра роботов на ПМЭФ началась ровно десять лет назад, когда в 2016 году пермский стартап Promobot привез на площадку своих сервисных дроидов. Тогда разработка произвела фурор: белый андроид с речевым модулем и искусственной мимикой дружелюбно приветствовал гостей, раздавал им визитки компании и охотно позировал для фото. В тот год на форуме выстроилась целая очередь из желающих поболтать с шутливой машиной. И немудрено - роботы в то время воспринимались как чудо, сошедшее с экранов фантастических фильмов: о них писали статьи, показывали в репортажах.

Впрочем, сегодня можно сказать, что тогда машины умели немногое и являлись не рабочим решением, а скорее маркетинговым инструментом. А для того, чтобы впечатлить гостей живой машиной, многое и не требовалось: придумать пару ярких фраз, желательно в шутливой форме, добавить анимации - этого с лихвой хватало для короткого взаимодействия с человеком в реальном времени.

Многое изменилось с пандемией коронавируса в 2020 году. Необходимость ограничить социальные контакты превратила робототехнику из "вау-технологий", на которую интересно поглазеть, в бизнес-потребность. Первый после пандемии форум прошел в 2021 году и тогда о роботах всерьез заговорили с точки зрения практической пользы. Машины для дезинфекции поверхностей и выдачи санитайзеров, роботы-навигаторы на стендах и измерители температуры на входе - машины взяли на себя функции, которые несколькими годами ранее выполняли администраторы, уборщики и другой персонал.

Одним из самых ярких андроидов за историю форума стала "Дуняша" в 2022 году. Симпатичная человекоподобная блондинка сидела за кассой киберкафе, готовила кофе и мороженое и охотно делала комплименты посетителям. С этого времени на площадке ПМЭФ стала все чаще появляться робототехника, у которой была своя специализация, вышедшая за рамки простого "пообщаться 5 минут на форуме". А 2023-й дополнил ПМЭФ технологиями, которые уже не развлекали почтенную публику, а демонстрировали конкретные производственные возможности, как, например, рисующее картины устройство или играющие в шахматы манипуляторы.

Парадоксально, но чем больше технологии обучались, тем более сдержанный восторг они вызывали у публики - люди уже будто ожидали от них тех возможностей, которые они демонстрировали. Так, на выставке 2024 года на форуме были и робопес-навигатор, и робот-мороженщик Монти, и пухлощекий робот-певец Женя... За чистоту площадки отвечал робот-уборщик, за раздачу рекламных буклетов - сервисные роботы. Промышленные манипуляторы выполняли сварочные работы и сборку электроники.

Роботы вплотную вплелись в реальность ПМЭФ, став ее необходимой, но обыденной частью. Конечно, некоторые моменты еще вызывают восторг. Например, когда в прошлом году два промышленных манипулятора воспроизвели знаменитую партию Анатолия Карпова и Веселина Топалова 1994 года на стенде Челябинской области, или когда гуманоид Володя подарил розу киборгу Софии. Но здесь, скорее, срабатывают эффект новизны и нестандартный подход. Но если говорить в целом, большинство вещей способны вызвать сильные эмоции в двух случаях: когда это что-то неординарное и прорывное или когда по той или иной причине мы это теряем. В остальных случаях они воспринимаются как норма. С технологиями так же. И сегодня разработчикам все сложнее выйти за рамки этой нормы.