Эксперты предупредили о сильнейшем голоде из-за Ормуза

Риск мирового продовольственного кризиса вновь усилился. Как пишут «Ведомости», опрошенные эксперты связывают обострение угрозы с продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая спровоцировала рост цен на топливо, удобрения и нарушила глобальные логистические цепочки.

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Ситуацию усугубляют введение жёстких протекционистских мер и высокая продовольственная инфляция. Мировой индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в апреле достиг 130,7 пункта — это максимум с февраля 2023 года.

По прогнозу Всемирного банка, энергоносители в 2026 году подорожают на 24%, а стоимость удобрений — на 31%.

В зоне наибольшего риска оказываются беднейшие страны-импортёры продовольствия, чьи бюджеты не выдерживают скачка цен.

Россия на этом фоне сохраняет позиции крупнейшего экспортёра пшеницы, однако нарастающий глобальный протекционизм создаёт дополнительные барьеры для поставок.

Достичь продовольственной безопасности, по мнению аналитиков, можно лишь через координацию усилий и отказ от торговых войн.