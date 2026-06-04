Россия планирует полностью погасить внешний долг

Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим», — сказал он.

До этого Министерство финансов России сообщало о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в размере 8,5 млрд руб.

В марте прошлого года Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд руб., срок погашения которых приходился на 2029 год. Выплата осуществлялась в соответствии с указом президента о порядке исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.