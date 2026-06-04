Названа причина отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поскольку она находится на больничном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Напомним, что 29-й Петербургский международный экономический форум начал проходить 3 июня, он продлится до 6 июня.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что председатель Банка России исчезла из программы ключевой макроэкономической дискуссии форума, где участвовала практически каждый год. Не было ее только в 2020-м, когда форум вообще не проводили.

Позднее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в макросессии ПМЭФ по объективным причинам. Он выступил модератором встречи. Утром 4 июня стала известна причина пропуска главой ЦБ ПМЭФ.