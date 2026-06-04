Дмитриев: «Северные потоки» можно восстановить

Техническая возможность восстановления газопроводов "Северные потоки" есть, и этого хотят здравые силы в Европе, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать "Северные потоки". И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений", - отметил он. "Технически, безусловно, это возможно", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос ТАСС о том, возможно ли в обозримой перспективе восстановление поставок газа по этому маршруту.