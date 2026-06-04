Титов оценил отношения РФ и Китая

Эпоха отношений Москвы и Пекина, описываемая фразой «нефть в обмен на ширпотреб», осталась в прошлом. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что отношениях двух стран развиваются не только в количественно, но и качественно.

«Сегодня мы с российской дстороны обавили и сельское хозяйство, пищевую промышленность, очень много разной номенклатуры товаров. А Китай сегодня поставляет нам одни из лучших образцов машиностроения», — подчеркнул Титов.

Спецпредставитель президента добавил, что Россия все больше закупает китайского оборудования. Оно, по мнению Титова, составляет большую часть обширной промышленной программы РФ.

До этого Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно.