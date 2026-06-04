Дмитриев: Россия и США соединят Чукотку с Аляской

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон собираются подписать соглашение о создании туннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

По словам Дмитриева, соответствующее соглашение подпишут уже завтра. Согласно документу, страны собираются прокопать тоннель через Берингов пролив.

«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — заявил он.

Отмечается, что Дмитриев говорил о создании такого тоннеля еще в 2025 году. Тогда он заявил, что проект может быть завершен менее чем за восемь лет.

Ранее Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером на текущей неделе.