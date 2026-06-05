Китай спас мировой рынок от нефтяного шока

Сокращение закупок нефти Китаем и использование стратегических запасов помогли удержать мировые цены на нефть ниже 100 долларов за баррель, несмотря на войну в Иране, которая убрала с рынка пятую часть мирового предложения, сообщает Financial Times.

По оценкам Morgan Stanley, за последние 30 дней морские поставки черного золота в КНР упали до 7,5 миллиона баррелей в сутки против примерно 13 миллиона за аналогичный период прошлого года. Топ-менеджер Vitol Том Бейкер уточнил, что спрос Китая на импортную нефть сократился на 4–5 миллиона баррелей в сутки, что частично компенсировало потерю около 12 миллионов из Персидского залива.

Аналитики сходятся во мнении, что Пекин начал активно расходовать резервы, накопленные в период низких цен. По данным S&P Global, в третьем квартале Китай будет использовать коммерческие запасы со скоростью 700–800 тысяч баррелей в сутки. При этом экспорт нефтепродуктов (дизеля, авиакеросина) в апреле упал на 65% — до минимального за десять лет уровня в 300 тысяч баррелей в сутки.

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По словам аналитика Rystad Energy Е Линь, вся энергетическая стратегия Китая в условиях войны в Иране сводится к безопасности. Пекин предпочитает сохранять запасы внутри страны, а не зарабатывать на высоких мировых ценах, хотя страны, зависящие от китайского топлива, недовольны ограничением поставок.