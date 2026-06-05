Сын Эрдогана прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в городском комитете по внешним связям.

В ведомстве отметили, что визит проходит в период празднования 106-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Билал Эрдоган возглавляет Всемирную конфедерацию этноспорта.

В рамках поездки запланирован ряд встреч и мероприятий, посвященных развитию российско-турецкого сотрудничества. Особое внимание стороны намерены уделить вопросам культурного взаимодействия.

Также в программе визита предусмотрено обсуждение продвижения традиционных видов спорта как важной части национального и культурного наследия, передает ТАСС.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла посетить Петербургский международный экономический форум, так как она находится на больничном. Имя председателя ЦБ пропало из перечня спикеров сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?», которая прошла 4 июня.