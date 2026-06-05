Новак допустил возвращение ОАЭ в ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты при желании могут вернуться в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Вестям".

"В целом, если говорить об ОПЕК+, это не зарегулированная организация, это добровольное сообщество, и действует оно совместно, принимая решения только на добровольных началах. Безусловно, как можно войти добровольно, так можно выйти. Это право суверенных государств", - сказал он.

Новак отметил, что ОПЕК+ является эффективным инструментом, который необходимо сохранять для взаимодействия отрасли, снижения волатильности мировых цен, создания долгосрочных условий привлечения инвестиций и обеспечения энергетической безопасности в мире.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.