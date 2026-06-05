Путин оценил долю БРИКС в мировой экономике

Структура мирового экономического роста меняется в пользу стран глобального Юга. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент подчеркнул, что это не декларация, а объективная реальность. В названных им странах растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии.

Путин констатировал, что новые центры роста хотят получать большую добавленной стоимости.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти пололвину его ежегодного прироста (49 процентов) обеспечивали государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «Большой семерки» оценивается в 18 процентов. При росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1 процента два процента было обеспечено странами БРИКС и только 0,8 процента странами G7», — уточнил глава государства.

Он добавил, что сегодня доля БРИКС в мировом ВВП по ППС составляет примерно 40 процентов, а доля «Большой семерки» меньше 29 процентов. Путин убежден, что это соотношение продолжит меняться в пользу БРИКС.

Ранее сообщалось, что с января по апрель 2026 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 19,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.