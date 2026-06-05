Путин назвал три ключевые технологии будущего
Президент России Владимир Путин назвал три технологии, которые, по его мнению, станут ключевыми в будущем. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Путина, больше всего на жизнь людей повлияют искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы. Он добавил, что эти технологии смогут повысить производительность труда и изменят разные отрасли человеческой жизни.
«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе — это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целую отрасль экономики. И третье — это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки», — заявил он во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.