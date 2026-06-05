Путин назвал три ключевые технологии будущего

Президент России Владимир Путин назвал три технологии, которые, по его мнению, станут ключевыми в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Путина, больше всего на жизнь людей повлияют искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы. Он добавил, что эти технологии смогут повысить производительность труда и изменят разные отрасли человеческой жизни.