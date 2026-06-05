Путин допустил рост дефицита бюджета
Дефицит бюджета в России по итогам 2026 года может подрасти. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».
Глава государства отметил, что несмотря на такую динамику, показатели России все равно окажутся меньше, чем у других развитых стран.
Ранее президент объявил о нужности миру гибкой финансовой инфраструктуры, в которой нет рисков и преград. Путин добавил, что Россия занимает высокие позиции по развитию цифровых платформ в различных сферах жизни.
Путин заявил, что глобальные проблемы не угроза для России
Глава государства также заявил, что нестабильность в мире исходит из перехода от «вертикальной», где доминирует Запад, к многополярной модели.