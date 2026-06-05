Страна БРИКС превзойдет Китай по доле в мировом ВВП

В 2060 году Индия сможет превзойти Китай по доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Такой прогноз подготовили аналитики World Inequality Lab. Их выводы процитировало издание Economic Times (ET).

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Доля Китая в мировом ВВП сегодня составляет около 20 процентов по ППС. К 2035 году она должна быть вдвое больше, чем у США. Однако население Китая сокращается. В 2025 году его доля составила 17 процентов от общемирового. В 2010 году соответствующий показатель составлял до восьми процентов.

Шансы Китая когда-либо достичь того гегемонистского положения, которое занимали США в мире около 1950 года (с долей в 35-40 процентов мирового ВВП) или Европа около 1900-1910 годов (около 40-45 процентов), аналитики считают крайне невысокими.

Ранее стало известно, что Индия переходит в режим жесткой экономии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рост спроса на нефть в этой стране может снизиться до рекордно низкого уровня со времен пандемии.