Раскрыто, насколько может подорожать нефть в ближайшее время

Мировой нефтяной рынок в ближайшие месяцы может столкнуться с беспрецедентным скачком цен, способным обновить исторические максимумы. Такой тревожный прогноз сделал бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его оценке, вследствие острого дефицита предложения стоимость барреля вскоре способна подняться выше 170 долларов, побив прежние рекорды, прежде чем начнется долгожданное снижение.

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Танака, возглавлявший МЭА с 2007 по 2011 год, признался, что в бытность руководителем агентства он никогда не делал ценовых прогнозов, потому что постоянно ошибался. Но теперь, будучи частным лицом, он чувствует себя свободным высказывать свое мнение без оглядки на статус официального представителя. И это мнение выглядит крайне тревожным: нехватка предложения на мировом рынке, по его словам, не только сохранится, но и, вероятно, усугубится в ближайшие месяцы, что и приведет к ценовому шоку. Потолок в 170 долларов за баррель, по мнению эксперта, не является пределом — он допустил, что котировки могут уйти и значительно выше, и лишь затем развернутся вниз.

Экс-глава МЭА охарактеризовал складывающуюся ситуацию как очень серьезную, требующую пристального внимания как от производителей, так и от потребителей энергии. В этом контексте он особо выделил роль России, назвав ее важным игроком, способным повлиять на увеличение глобального предложения. По сути, Танака дал понять, что без участия российских энергоресурсов компенсировать дефицит на рынке будет практически невозможно, что только подстегнет рост цен.

Следует напомнить, что исторический максимум цены на нефть марки Brent был зафиксирован в 2008 году, когда баррель стоил около 147 долларов. Прогноз Нобуо Танаки предполагает превышение этого рубежа, причем в условиях гораздо более сложной геополитической конфигурации, чем полтора десятилетия назад. Если его предположения сбудутся, последствия для мировой экономики могут быть самыми тяжелыми: ускорение инфляции, повышение стоимости логистики, удорожание товаров и услуг для конечных потребителей. Центральные банки многих стран, и без того борющиеся с высокими ценами, столкнутся с новым вызовом. Танака, делая оговорку о собственной неспособности точно предсказывать котировки в бытность руководителем МЭА, все же выразил уверенность в том, что текущий тренд на дефицит предложения будет сохраняться, и цены пойдут вверх независимо от желания регуляторов.