Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в июле

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в ходе онлайн-конференции согласовали увеличение добычи нефти на 188 тыс. барр. в сутки в июле, пишет пресс-служба ОПЕК+ на официальном сайте.

Следующая встреча стран организации пройдет 5 июля.

В организации отметили, что Россия получила разрешение увеличить добычу нефти в июле до 9,824 млн. б/с, квота саудитов увеличена на 62 тыс. б/с — до 10,3 млн б/с, Омана — до 831 тыс. б/с, что на 5 тыс. б/с больше, чем в июне.

Страны-участницы продолжат отслеживать и оценивать текущую ситуацию на мировых рынках, будут принимать соответствующие решения, пояснили в пресс-службе.

Нефть заметно подорожала на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке

Вместе с тем, уточнили в ОПЕК+, дополнительные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены.

В организации подчеркнули, что семь стран ОПЕК+ подтвердили намерение компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.

Эксперты отметили, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке фактический объем добычи большинства стран ОПЕК+ значительно снизился.

Ранее сообщалось, что за последние годы из ОПЕК+ вышли Катар, Эквадор, Ангола, ОАЭ. Доля ОАЭ в 2024 году составляла 13,5% от общего объема производственных квот организации.