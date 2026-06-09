Индекс Мосбиржи обвалился

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

К 10:32 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,8% — до 2 497,5 пункта. К 10:38 мск находился на уровне 2 498,35 пункта (-0,77%).

В начале мая индекс Московской биржи показывал негативную динамику, достигнув многомесячных минимумов.

Как пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.