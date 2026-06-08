Кремль прокомментировал топливный кризис в Крыму

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию с дефицитом топлива и продуктов в Крыму, а также удар украинского дрона по пассажирскому поезде.

Спикер Кремля отметил, что «определённые проблемы есть» и «власти работают над тем, чтобы дефицита не было».

«Минэнерго разрабатывается комплекс мер, что эту ситуацию исправить», - сказал Песков, комментируя ситуацию на АЗС, где топливо стало сложно получить даже по талонам.

Вместе с тем, в магазинах, по его словам, видны «эмоциональные действия» и «проявления необоснованного ажиотажа». Он напомнил, что несколько лет назад (в пандемию) в Москве тоже скупили всю гречку, хотя никаких причин для этого не было.

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«Но главное - это удар по пассажирскому поезду. Эти преступные действия существенно осложняют переход к мирному урегулированию», - сказал спикер Кремля.

Он отметил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу, однако Киев делает все, чтобы его остановить.