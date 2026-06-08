Премьер-министр Армении Никол Пашинян может привести страну к энергетическому кризису, полагают эксперты. Ради сближения с Брюсселем глава республики готов закрыть атомную станцию, которая с советских времен обеспечивает Армению электричеством, заявил в беседе с «Абзацем» политолог Александр Дудчак.

По его словам, Европа вместо этого предлагает «альтернативную энергетику» и закупку малых АЭС за рубежом. В результате Армения рискует остаться без электроэнергии и попасть в энергетическую зависимость.

Ранее МИД России официально заявил, что армянские власти грубо нарушили демократические процедуры на выборах. Дудчак отметил, что они использовали репрессии, аресты и давление на церковь, но даже с таким набором не смогли честно набрать 50% голосов.

В Кремле отреагировали на выборы в Армении

Как стало известно, по итогам выборов правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном набрала 49,81% голосов, что принесло ей 61 мандат в парламенте. Альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получил 23,29% (28 мандатов), а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94% (11 мандатов), следует из данных Центральной избирательной комиссии.