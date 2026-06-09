Страны БРИКС начали переводить деньги через альтернативу SWIFT
Страны БРИКС приступили к пилотному тестированию независимых платёжных платформ. Об этом рассказал «Известиям» замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
На двусторонней основе уже обкатываются инициативы, предложенные Москвой, — расчётная система BRICS Bridge и депозитарно-клиринговая инфраструктура BRICS Clear.
По его словам, если раньше это выглядело как российская идея, то теперь необходимость в альтернативной финансовой архитектуре признают большинство стран объединения.
Страна БРИКС вновь захотела покупать российскую нефть
Замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури подтвердил, что в БРИКС обсуждают увеличение инвестиций в совместную инфраструктуру и привлечение частного сектора. Однако многие партнёры пока избегают публичных заявлений, опасаясь геополитических последствий.
Сейчас 67% торговли внутри БРИКС уже обслуживается в нацвалютах, доля доллара опустилась до 33%.