Страны БРИКС начали переводить деньги через альтернативу SWIFT

Страны БРИКС приступили к пилотному тестированию независимых платёжных платформ. Об этом рассказал «Известиям» замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

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На двусторонней основе уже обкатываются инициативы, предложенные Москвой, — расчётная система BRICS Bridge и депозитарно-клиринговая инфраструктура BRICS Clear.

По его словам, если раньше это выглядело как российская идея, то теперь необходимость в альтернативной финансовой архитектуре признают большинство стран объединения.

Страна БРИКС вновь захотела покупать российскую нефть

Замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури подтвердил, что в БРИКС обсуждают увеличение инвестиций в совместную инфраструктуру и привлечение частного сектора. Однако многие партнёры пока избегают публичных заявлений, опасаясь геополитических последствий.

Сейчас 67% торговли внутри БРИКС уже обслуживается в нацвалютах, доля доллара опустилась до 33%.