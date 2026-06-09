Импорт нефти в Китай неожиданно рухнул

В мае Китай сократил закупки нефти за рубежом до минимального уровня более чем за восемь лет, сообщает Bloomberg. Объем импорта упал примерно до 33 миллионов тонн (7,8 миллиона баррелей в сутки) — худший показатель с октября 2017 года. Для сравнения: в среднем за 2025 год страна импортировала около 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Конфликт в Иране парализовал традиционные каналы поставок, но Пекин не стал агрессивно искать замену на мировом рынке. Вместо этого крупнейший импортер нефти адаптируется к потере ближневосточного сырья с помощью трех инструментов: ограничения экспорта топлива, снижения загрузки НПЗ и использования накопленных запасов, говорится в материале.

Аналитики полагают, что такая политика помогает сдерживать мировые цены и Китай, скорее всего, не будет наращивать импорт еще несколько месяцев. Переработчики все чаще полагаются на складские остатки, а не на новые поставки.

Государственные НПЗ сократили переработку до рекордно низкого уровня, а экспорт готового топлива жестко ограничен для сохранения ресурсов внутри страны. Продажи бензина и дизеля в апреле показали двузначное падение. На ситуации сказались как высокие цены на нефть, так и замедление спроса на фоне стремительной электрификации автопарка Китая, отмечают эксперты.

Импорт иранской нефти — основного сырья для независимых китайских НПЗ («самоваров») — также сократился из-за падения маржи переработки, ужесточения санкций США и морской блокады иранских портов, пишут авторы.