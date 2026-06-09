Российский миллиардер осудил слишком крепкий рубль

Продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно, а упорству России в этом направлении поражается весь деловой мир. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

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По его словам, таким укреплением никогда не занимались ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай, ни какая-либо другая большая экономика, ориентированная на экспорт.

Бизнесмен считает, что крепкий рубль — это путь к снижению конкурентоспособности российских компаний, росту дефицита бюджета и убыточности предприятий.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признал, что нынешний курс рубля не вполне отвечает интересам части российских компаний. В результате те из них, что ориентированы на внешние рынки, недополучают часть выручки, однако для импортеров, напротив, ситуация комфортная.

Решетников заявил о риске более крепкого рубля по сравнению с прогнозами

Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал оптимальным вариантом для российской экономики коридор 90-100 рублей за доллар, а глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин указал, что мешает этому процессу жесткая денежно-кредитная политика Банка России.