Медведев заявил о росте ВВП России на 10%

Валовой внутренний продукт России за последние три года увеличился более чем на 10%, достигнув почти 215 трлн рублей.

Основным источником экономического роста стала обрабатывающая промышленность, а не сырьевой сектор, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Только за три последних года валовой продукт нашей страны увеличился более чем на 10% и составил почти 215 трлн рублей. Более того, основным источником роста – а это такой, если хотите, синергический результат – стал не сырьевой сектор, а обрабатывающая промышленность, прежде всего, машиностроение», – подчеркнул политик на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума «Единой России».

Зампредседателя Совбеза также отметил важность экономической независимости государства. По его словам, крупная и самостоятельная экономика является основой процветания страны, передает РИА «Новости»

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил об увеличении экономики страны более чем на 10% за три года.

Месяцем ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил президенту о десятипроцентном росте отечественной экономики.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал причиной позитивной динамики ВВП новые национальные проекты.