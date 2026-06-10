ЦБ повысил курсы доллара и евро в России

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальные курсы ведущим мировых валют в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты 11 июня составят 71,79 рубля. 10-го они находились на уровне 71,73 рубля. Таким образом, ЦБ повысил официальный курс доллара в России на 6 копеек.

Что касается евро, то котировки европейской валюты выросли на 30 копеек — с 82,78 до 83,08 рубля. Курс юаня остался без изменений, в районе 10,58 рубля.

Ряд экспертов продолжает считать нынешний курс рубля излишне крепким. Ранее об этом заявил, в частности, глава Минфина Антон Силуанов. Текущие котировки нацвалюты, посетовал он, не вполне отвечают интересам российских экспортеров. На этом фоне министр пообещал перейти к политике более предсказуемого курса рубля.