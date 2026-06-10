Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал инициативу Еврокомиссии. Комментарий дипломат опубликовал в соцсетях.

© Московский Комсомолец

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее предложила ввести полный запрет на импорт трески и другой продукции из России. По словам Ульянова, вероятнее всего, эти санкции лишь приведут к подорожанию рыбы в самом Евросоюзе.

Постпреды стран-членов ЕС уже в среду начали согласовывать новый пакет ограничений против России. В Москве же не раз заявляли, что РФ справится с санкционным давлением.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.