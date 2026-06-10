Россия получила дополнительные миллиарды в казну

В мае дополнительные нефтегазовые доходы России составили 175 миллиардов рублей, тогда как в апреле этот показатель равнялся 21 миллиарду, сообщает РИА Новости. В июне ожидается поступление еще 220 миллиардов. Бюджет компенсирует недостачу первого квартала.

Общая сумма налоговых поступлений в мае достигла 679 миллиардов рублей, что на 32,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Июнь, по прогнозам, превзойдет этот показатель.

Причина всплеска — подорожание нефти и газа из-за ближневосточного кризиса. Однако годовой план по нефтегазовым доходам пока выполнен только на треть: за январь–май бюджет получил 2,977 триллиона рублей при плане на год в 8,92 триллиона, подчеркивается в материале агентства.

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Ключевой фактор — ситуация вокруг Ирана. Затягивание конфликта удерживает цены на высоком уровне. Минфин при формировании бюджета исходил из средней цены Urals в 59 долларов за баррель, и теперь есть все шансы перейти от риска недобора к более сбалансированному сценарию.

По данным Минэкономразвития, средняя цена Urals в мае составила 86,52 доллара за баррель. Это на 8,8% меньше, чем в апреле (94,87), но на 11% больше, чем в марте (77).

Устойчивая переориентация потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион и диверсификация внутри него стали мощным фактором поддержки. Увеличение числа покупателей, трейдеров и посредников усилило конкуренцию за российское топливо. Главными потребителями остаются Индия и Китай.