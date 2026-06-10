В России подешевела черешня

С поступлением первого российского урожая на прилавки цена черешни в торговых сетях снизилась на 24%. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам специалиста, стоимость ягоды снижается с началом сбора урожая на юге России. В этом году из-за прохладной погоды сбор сместился ближе к июню.

"За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", – сказал собеседник агентства и уточнил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод.

В магазинах представлены 1–4 позиции черешни: российская, турецкая, узбекская и азербайджанская. Торговые точки расширяют сотрудничество с производителями РФ, чтобы предлагать более большой выбор ягод по доступным ценам.

Спрос на ягоды в РФ устойчиво увеличивается несколько лет. По информации торговых сетей, входящих в АКОРТ, каждый год он растет примерно на 8–12% в натуральном выражении.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору черешни. Спелые ягоды равномерного и насыщенного цвета. Когда продукция свежая, она блестит и имеет сухую зеленую плодоножку. Если плоды матовые и без "хвостика", то они хранились достаточно долго. Самая вкусная и полезная черешня будет упругой и плотной.