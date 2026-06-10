Новым санкциям ЕС против России предрекли провал

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может провалиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 21-й пакет предполагает заморозку механизма пересмотра потолка цен на российскую нефть (сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель).

Однако дипломаты предупреждают, что это предложение может натолкнуться на те же препятствия, которые ранее сорвали план Брюсселя по полному запрету морских перевозок.

Ранее сообщалось, что законопроект о помощи Украине и санкциях против России, одобренный палатой представителей США, поступил в американский сенат 9 июня. В ходе голосования в нижней палате документ поддержали 226 законодателей, 195 выступили против.

Глава евродипломатии Кая Каллас 9 июня заявила, что Евросоюз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций против России предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.