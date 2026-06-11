Трампу понравилась инфляция

Президент США Дональд Трамп, комментируя рост инфляции в стране до рекордного уровня за три года, заявил, что ему это «нравится». Его слова приводит Forbes.

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Когда журналисты спросили, обеспокоен ли он ростом потребительских цен, Трамп сказал: «Нет, мне это нравится. Я люблю инфляцию».

Американский лидер объяснил, что она упадет «как камень», как только война с Ираном закончится.

Трамп также заявил, что ранее предупреждал о влиянии иранской операции на американскую экономику. При этом он отметил, что, несмотря на инфляционные риски, фондовый рынок США достиг исторических максимумов.

По итогам мая темпы роста потребительских цен в США достигли максимальных с начала 2023 года 4,2 процента. О рекордном ускорении годовой инфляции на фоне войны в Иране сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральное бюро статистики труда (The Bureau of Labor Statistics, BLS).