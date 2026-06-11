В ЦБ оправдали высокую ставку

Без повышения ключевой ставки экономика России в 2025 году могла столкнуться со стагфляцией. Оправдал жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) зампред Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам зампреда регулятора, длительное поддержание ставки на высоком уровне было оправданным, так как быстрый рост цен стал бы гораздо более сильным ограничением для бизнеса.

«Экономика могла бы столкнуться со стагфляцией — дальнейшим ускорением инфляции при одновременном замедлении роста реального ВВП», — пояснил Заботкин.

Зампред ЦБ добавил, что темпы роста экономики ограничены скоростью расширения возможностей производства, что «не происходит мгновенно». Если бы ДКП была чрезмерно жесткой, на что часто обращает внимание бизнес, в стране наблюдали бы не замедление роста ВВП, а его значительный спад, вырос бы уровень безработицы, а инфляция оказалась бы значительно ниже целевого уровня.

Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина называла главным препятствием для более резкого ослабления ДКП повышенные инфляционные ожидания россиян. В начале мая показатель вернулся к росту после незначительного снижения в апреле и достиг 13 процентов. В дальнейшем именно от динамики инфляционных ожиданий во многом будут зависеть решения регулятора по ключевой ставке, отмечала Набиуллина.