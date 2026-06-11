США становятся крупнейшим экспортером нефти в мире

Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав Саудовскую Аравию и Россию на фоне конфликта в Иране и санкций против Москвы, сообщает Reuters.

По данным сервиса Vortexa, в мае экспорт нефти и топлива из США достиг 10,5 миллиона баррелей в сутки — страна удерживает лидерство третий месяц подряд. Для сравнения: Россия экспортировала 7 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 5,9 миллиона.

Как отмечается, рост стал возможен благодаря сланцевому буму, начавшемуся после 2010 года, и отмене 40-летнего запрета на экспорт нефти в 2015 году. Конфликт с Ираном (блокировка Ормузского пролива) и удары беспилотников по российским НПЗ также сыграли на руку американским компаниям.

Также сообщается, что США обогнали конкурентов еще и по темпам роста добычи. С 2000 года добыча в Америке увеличилась почти втрое — до 22 миллионов баррелей в сутки. В Саудовской Аравии она колебалась в пределах 10–12 миллионов, в России после пика в 2010-х снизилась ниже 10 миллионов.

Доля США в нефтяном импорте Европы выросла с 37% в 2021 году до 47% в 2026-м. Азиатские страны также увеличили закупки — их доля поднялась с 37 до 46%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал закрытие Ормузского пролива выгодным прежде всего американским энергокомпаниям.