США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. Об этом сообщает Reuters.

Позиции США улучшило то, что конфликт с Ираном нарушил экспорт саудовской нефти, а экспорт российской нефти пострадал из-за конфликта на Украине и санкций, пишет агентство.

«Согласно данным сервиса отслеживания судов Vortexa, экспорт нефти и топлива из США в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки благодаря высоким объемам добычи и высвобождению стратегических резервов. Все это сделало США крупнейшим мировым экспортером третий месяц подряд. По расчетам Reuters, экспорт России в мае составил 7 млн баррелей в сутки, а экспорт Саудовской Аравии — 5,9 млн баррелей в сутки», — отметило СМИ.

РФ осталась в апреле крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай

Сейчас американские компании усиливают контроль над энергетическими рынками, так как война США с Ираном «меняет глобальную торговлю энергоносителями», пишет Reuters. И теперь Вашингтон получит новый «мощный рычаг» в переговорах с союзниками и соперниками, который дополнит его глобальное военное превосходство и доминирование на финансовых рынках.

«У Вашингтона появился новый инструмент, о существовании которого они даже не подозревали до войны с Ираном — экспорт энергоносителей. <…> Сейчас вы можете видеть, какое влияние Соединенные Штаты оказывают на некоторые из этих стран, так как они зависят от США в плане нефти или газа», — отметила руководитель отдела политики занимающейся отслеживанием судов компании Kpler Мишель Брухард.

6 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что главным бенефициаром кризиса в Ормузском проливе стали американские компании, которые получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. Также Сечин заявил, что средняя цена на нефть по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, если немедленно открыть Ормузский пролив.

7 мая агентство Bloomberg написало, что экспорт российской нефти в мае составил в среднем 3,46 млн баррелей в сутки, и это наибольший показатель с 2022 года. 5 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что зависимость Росси от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы.

Ранее ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью из РФ в Средиземном море.