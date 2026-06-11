Цена Brent опустилась ниже 89 долларов

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent впервые с апреля ушла ниже отметки 89 долларов, следует из данных торгов.

К 22.37 мск августовские фьючерсы на Brent подешевели на 4,77% по отношению к предыдущему закрытию и достигли 88,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Котировки Brent впервые с 17 апреля оказались ниже уровня 89 долларов за баррель.

Одновременно июльские фьючерсы на марку WTI снизились на 4,48%, до 86 долларов за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последний весенний месяц объем извлекаемой в России нефти уменьшился на 9 тыс. баррелей в сутки, оказавшись значительно ниже установленного предельного уровня.