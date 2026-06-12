Европа пытается найти способы усилить евро

Ровно год назад глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с идеей создания «глобального евро» — валюты, способной защитить Европу от ослабления связей с США. Однако за прошедшие 12 месяцев заметного движения к финансовой и инвестиционной самостоятельности не произошло. Сейчас некоторые страны ЕС рассматривают самый очевидный, но непростой вариант: выпуск новых совместных облигаций союза.

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На прошлой неделе ЕЦБ обнародовал данные, которые разочаровали сторонников усиления роли евро. Несмотря на благоприятные возможности, мировая доля валюты практически не выросла. Правда, объёмы глобальных продаж долговых бумаг в евро обновили рекорд, но политические споры внутри блока по-прежнему мешают двигаться дальше. Член правления ЕЦБ Пьеро Чипполоне заявил, что укрепление международного статуса евро не случится само собой — над этим нужно целенаправленно работать.

Европейские страны остаются разобщёнными, и это не позволяет использовать колоссальный экономический потенциал союза в мире, который становится всё более опасным и фрагментированным. Ситуацию усугубляет и текущая повестка: в четверг у Лагард появились более срочные заботы. ЕЦБ собирается повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, разогнанную нефтяным шоком из-за событий вокруг Ирана.

Внутриполитические разногласия бьют и по другим сферам. На этой неделе провалилась важная оборонная инициатива: Германия и Франция вышли из совместного проекта по созданию истребителя нового поколения, переключившись на другие программы. А в финансовой области ключевой надеждой остаётся Сберегательно-инвестиционный союз. Его цель — убрать национальные регуляторные барьеры и дублирующие системы надзора, чтобы направить внутренние накопления (около 33 триллионов евро) на инвестиции и пенсионные инструменты, поддерживающие инновации и безопасность.

Однако прогресс тормозят постоянные споры между странами. В конце прошлого месяца шесть крупнейших экономик Евросоюза решили действовать в одиночку, что подорвало веру в эффективность общеблоковых усилий. Тем не менее некоторые подвижки есть: планы по внедрению цифрового евро находятся в продвинутой стадии, а в феврале ЕЦБ сделал доступ к ликвидности в евро более дешёвым и открытым для большего числа стран, чтобы повысить международный статус валюты. Пока что это лишь небольшие шаги.