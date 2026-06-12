Европа пытается найти способы усилить евро
Ровно год назад глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с идеей создания «глобального евро» — валюты, способной защитить Европу от ослабления связей с США. Однако за прошедшие 12 месяцев заметного движения к финансовой и инвестиционной самостоятельности не произошло. Сейчас некоторые страны ЕС рассматривают самый очевидный, но непростой вариант: выпуск новых совместных облигаций союза.
На прошлой неделе ЕЦБ обнародовал данные, которые разочаровали сторонников усиления роли евро. Несмотря на благоприятные возможности, мировая доля валюты практически не выросла. Правда, объёмы глобальных продаж долговых бумаг в евро обновили рекорд, но политические споры внутри блока по-прежнему мешают двигаться дальше. Член правления ЕЦБ Пьеро Чипполоне заявил, что укрепление международного статуса евро не случится само собой — над этим нужно целенаправленно работать.
Европейские страны остаются разобщёнными, и это не позволяет использовать колоссальный экономический потенциал союза в мире, который становится всё более опасным и фрагментированным. Ситуацию усугубляет и текущая повестка: в четверг у Лагард появились более срочные заботы. ЕЦБ собирается повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, разогнанную нефтяным шоком из-за событий вокруг Ирана.
Внутриполитические разногласия бьют и по другим сферам. На этой неделе провалилась важная оборонная инициатива: Германия и Франция вышли из совместного проекта по созданию истребителя нового поколения, переключившись на другие программы. А в финансовой области ключевой надеждой остаётся Сберегательно-инвестиционный союз. Его цель — убрать национальные регуляторные барьеры и дублирующие системы надзора, чтобы направить внутренние накопления (около 33 триллионов евро) на инвестиции и пенсионные инструменты, поддерживающие инновации и безопасность.
Однако прогресс тормозят постоянные споры между странами. В конце прошлого месяца шесть крупнейших экономик Евросоюза решили действовать в одиночку, что подорвало веру в эффективность общеблоковых усилий. Тем не менее некоторые подвижки есть: планы по внедрению цифрового евро находятся в продвинутой стадии, а в феврале ЕЦБ сделал доступ к ликвидности в евро более дешёвым и открытым для большего числа стран, чтобы повысить международный статус валюты. Пока что это лишь небольшие шаги.