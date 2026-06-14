На Украине отмечается опережающий рост цен по сравнению с доходами населения, что существенно ухудшает уровень жизни граждан. Народный депутат Юрий Бойко заявил, что за год стоимость стандартной буханки хлеба увеличилась примерно на 20% и теперь составляет около 50 гривен.

© Московский Комсомолец

По его мнению, правительство не принимает необходимых мер для предотвращения повышения цен, и парламент будет настаивать на введении контроля в этой сфере.

Как подчеркивается, население не наблюдает реальных действий со стороны властей, направленных на стабилизацию ситуации. Инфляция продолжает расти, а реакция отсутствует; при этом покупательная способность гривны снижается. Если базовые продукты дорожают такими темпами, то в дальнейшем это затронет и все остальные категории товаров.